Journée le Quai des Savoirs à Empalot ! Vendredi 7 août 2020, 10h00 Médiathèque Empalot LES DEFIS « MAKER » DU PLATEAU CREATIF Envie de bricogiter* ? (*Bricogiter = verbe intransitif signifiant bidouiller en faisant marcher ses méninges). Les médiateurs du Plateau Créatif vous proposent

Envie de bricogiter* ? (*Bricogiter = verbe intransitif signifiant bidouiller en faisant marcher ses méninges). Les médiateurs du Plateau Créatif vous proposent des activités scientifiques par la créativité et le faire. On y découvre qu’inventer est à la portée de tous grâce à l’art de penser avec les mains.

Au programme : des petites activités stimulantes et créatives qui se réalisent en binôme, ou en tandem parent enfant : construction d’une machine à gribouiller à l’aide d’un moteur et d’un peu de récup, d’une sculpture en équilibre, ou encore se mesurer à un labyrinthe laser… Apprendre en s’amusant n’a jamais été aussi simple !

Chaque défi dure 15 à 20 min.

Les participants peuvent lors d’une séance d’une heure relever plusieurs défis.

Pour enfants à partir de 7/8 ans. © J.J.Ader

GRAND JEU « QUIZZ ALIMENTATION »

Par équipe, le quizz est un incontournable pour partager ses connaissances tout en s’amusant ! De manière scénarisée, un médiateur animera le jeu sur la thématique de l’alimentation- production, transformation, consommation, santé, cultures culinaires – pour développer un esprit de déduction, de coopération, de rapidité!

En lien avec l’expo-game Code Alimentation présentée au Quai des savoirs, scénarisée par des auteurs de science-fiction, en collaboration avec des chercheurs, elle traite de l’alimentation d’aujourd’hui et de demain dans un univers futuriste.

Durée d’une séance : 1h. Plusieurs séances par jour. Avec un médiateur des associations Science Animation et Planète Sciences en accès libre dès 8 ans

© J.J.Ader

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-08-07T10:00:00+02:00

2020-08-07T17:00:00+02:00

