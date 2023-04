Villejuif – Balade familiale et musicale Médiathèque Elsa Triolet Villejuif Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Villejuif – Balade familiale et musicale Médiathèque Elsa Triolet, 15 avril 2023, Villejuif. Villejuif – Balade familiale et musicale Samedi 15 avril, 15h00 Médiathèque Elsa Triolet Pour fêter la naissance de notre antenne à Villejuif, nous organisons une balade musicale dans la ville le samedi 15 avril. Le rendez-vous est donné à 15h devant la médiathèque, esplanade Pierre-Yves Cosnier. Le départ se fera vers 15h30 de l’esplanade.

Au retour, vers 17h00, un apéro participatif est prévu.

Seul ou en famille, tou·te·s les cyclistes sont les bienvenu·e·s !

2023-04-15T15:00:00+02:00 – 2023-04-15T18:00:00+02:00

