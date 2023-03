Grande dictée Médiathèque Elsa Triolet Pierre-Bénite Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Pierre-Bénite

Grande dictée Médiathèque Elsa Triolet, 24 juin 2023, Pierre-Bénite. Grande dictée Samedi 24 juin, 11h00 Médiathèque Elsa Triolet entrée libre sans inscription à partir de 6 ans « La grande dictée », rendez-vous sans faute à la médiathèque Elsa Triolet de Pierre-Bénite, le samedi 24 juin à 11h, pour tester votre orthographe dans la bonne humeur avec de nombreux lots à gagner, des places ciné/théâtre, des livres …La dictée sera suivie par un pot de l’amitié Médiathèque Elsa Triolet 8 rue du 11 novembre 1918, 69310 Pierre-Bénite Pierre-Bénite 69310 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04-78-51-24-45 https://pierrebenitemdp.fr/ La médiathèque Elsa Triolet est un établissement culturel municipal crée en 1999, qui a pour principale activité le développement de la lecture publique sur la ville de Pierre-Bénite. La médiathèque Elsa Triolet met à la disposition des lecteurs une collection de plus de 30 000 ouvrages: romans, documentaires, revues, DVD, bandes-dessinées, mangas. Son espace multimédia propose l’utilisation de postes informatiques et dispose d’un accompagnement au numérique, ouvert aux horaires de la médiathèque et également sur rendez-vous pour une aide individuelle. La médiathèque propose de nombreuses actions culturelles tout au long de l’année: des contes, rencontres d’auteurs, expositions, ateliers de lectures à voix haute et participation à des prix littéraires. Venir en bus TCL : Ligne 15, 18 et C7 : Arrêt Pierre-Bénite Centre ou Pierre-Bénite Hauteroche. Venir en train : Gare SNCF rue Henri Moissan, arrêt gare de Pierre-Bénite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T11:00:00+02:00 – 2023-06-24T12:00:00+02:00

2023-06-24T11:00:00+02:00 – 2023-06-24T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Pierre-Bénite Autres Lieu Médiathèque Elsa Triolet Adresse 8 rue du 11 novembre 1918, 69310 Pierre-Bénite Ville Pierre-Bénite Departement Métropole de Lyon Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Elsa Triolet Pierre-Bénite

Médiathèque Elsa Triolet Pierre-Bénite Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierre-benite/

Grande dictée Médiathèque Elsa Triolet 2023-06-24 was last modified: by Grande dictée Médiathèque Elsa Triolet Médiathèque Elsa Triolet 24 juin 2023 Médiathèque Elsa Triolet Pierre-Bénite Pierre-Bénite

Pierre-Bénite Métropole de Lyon