Breizh-Truck et la BD Samedi 10 juin, 10h00 Médiathèque Elsa Triolet

Grande journée de clôture de notre jury BD Bulles d’Argent, venez fêter la BD à la médiathèque !

Au programme :

⭐️ 10h-17h BROCANTE BD

Le tome est à 0,50€. Prévoyez des petites pièces, nous n’avons pas de machine à carte bleue.

⭐️ 14h ANNONCE DES GAGNANTS

Les titres gagnants des jurys Ado et Adulte seront dévoilés, vous avez jusqu’au samedi 3 juin pour déposer vos bulletins de vote à la médiathèque !

⭐️ 15h CONCERT DESSINÉ

Esprit Chien est un groupe d’électro-pop-canine, composé de musiciens et dessinateurs professionnels. Leur album Les bâtards de Zeus, sorte de comédie musicale mythologique, sera ici mis en scène sous forme de concert dessiné en live.

Avec Singeon aux pinceaux, Agnès Maupré au chant et Philippe d’Albert au chant et clavier !

https://espritchien.bandcamp.com/album/les-b-tards-de-zeus

Inscription nécessaire sur https://www.eventbrite.fr/…/billets-concert-dessine…

⭐️ ET AUSSI

Dès 10h restauration sur place avec le Breizh Truck

Dès 16h vente de BD par la librairie Librest Voir moins

