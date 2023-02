Bout’chou Festival Médiathèque Elsa Triolet & Aragon Argenteuil Catégories d’Évènement: Argenteuil

Val-d'Oise

Bout’chou Festival Médiathèque Elsa Triolet & Aragon, 22 mars 2023, Argenteuil. Bout’chou Festival 22 – 25 mars Médiathèque Elsa Triolet & Aragon Le festival des 0-5 ans et de leurs parents Médiathèque Elsa Triolet & Aragon 12-14 boulevard léon Feix Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France [{“link”: “https://argenteuil.bibenligne.fr/bout-chou-festival-2023”}] Après le succès de sa première édition, venez (re)découvrir le Bout’chou festival à Argenteuil ! Du mercredi 22 au samedi 25 mars 2023

Temps fort de la Semaine de la petite enfance, ce festival est destiné aux enfants de 0 à 5 ans et aux personnes qui les entourent. Familles, enfants et professionnels de la petite enfance sont invités dans le réseau des médiathèques de la ville pour participer gratuitement à différentes activités d’éveil culturel et artistique.

Labellisée « Premières Pages », la ville d’Argenteuil a à cœur de favoriser la collaboration entre les acteurs du livre et ceux de la petite enfance et de valoriser l’accès au livre pour les petits. Le Bout’chou festival s’inscrit dans cette volonté de proposer, au sein des médiathèques, des activités adaptées au premier âge.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T09:30:00+01:00

2023-03-25T17:30:00+01:00

