Exposition – Les expos d’Elsa – Romain Bellegante Médiathèque Elsa Triolet – 12 rue de la Gare Aytré, mercredi 28 février 2024.

Aytré Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28

fin : 2024-03-23

Artisan d’art passionné depuis 2013, Romain Bellegante fait vivre, sublime et valorise les matériaux bruts tels que le métal et le bois. Il créé à partir de matériaux naturels des œuvres forgées, sculptées et façonnées à la main dans un style industriel.

Médiathèque Elsa Triolet – 12 rue de la Gare

