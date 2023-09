[Exposition] Insupportable portable Médiathèque & école des arts de Saint-James Saint-James, 11 octobre 2023, Saint-James.

[Exposition] Insupportable portable 11 – 27 octobre Médiathèque & école des arts de Saint-James Visite libre ou sur rendez-vous pour les groupes

Quel est le lien entre les usages du smartphone des ados et leurs besoins de sociabilité? Comment désamorcer les conflits entre parents et ados autour du smartphone?

Cette exposition mobile, ludique et interactive est une invitation à (re)créer un dialogue entre les parents et les ados autour de ce conflit majeur et de les aider à mieux se comprendre.

Médiathèque & école des arts de Saint-James 2 rue d’Avranches à Saint-James Saint-James 50240 Saint-James Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 89 62 36 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.st-james@msm-normandie.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.msm-normandie.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T10:00:00+02:00 – 2023-10-11T12:30:00+02:00

2023-10-27T15:30:00+02:00 – 2023-10-27T18:30:00+02:00