[Loisirs] Atelier décorations de Noël Médiathèque & école des arts de Saint-James, 14 décembre 2022, Saint-James. [Loisirs] Atelier décorations de Noël Mercredi 14 décembre, 14h00 Médiathèque & école des arts de Saint-James

Sur inscription au 02 33 89 62 36. Places limitées.

Venez préparez vos décorations de Noël dans votre médiathèque ! Médiathèque & école des arts de Saint-James 2 rue d’Avranches à Saint-James Saint-James Saint-James 50240 Manche Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T14:00:00+01:00

2022-12-14T17:00:00+01:00 © Freepik

