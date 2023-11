LIVE DE POCHE – Yann Solo Médiathèque E. Triolet – Villeparisis Villeparisis, 2 décembre 2023, Villeparisis.

LIVE DE POCHE – Yann Solo Samedi 2 décembre, 16h00 Médiathèque E. Triolet – Villeparisis https://bit.ly/4752zaj

LIVE DE POCHE

Les concerts-rencontre

Un artiste issu des musiques actuelles propose un concert inédit en toute intimité avant de piocher dans les collections de la médiathèque pour échanger avec le public sur ses influences et ses inspirations.

YANN SOLO

Éclectique explorateur de toutes sortes de galaxies musicales, Yann Cléry s’expose en solo aux commandes de son vaisseau Afropunk. Sur scène on croirait presque qu’il est plusieurs, homme-orchestre électro dompteur des machines, nous entraînant dans ses boucles sonores en un sound-system énergique entre ragga, hip hop, soul et improvisation jazz. Un Nèg Marron with attitude, une sorte de «Guyane Dub Foundation» à lui tout seul, un personnage de cartoon à la Gorillaz, un chevalier Jedi armé de sa flûte laser : c’est un peu tout ça à la fois qui ressort de son live, ainsi qu’une irrésistible envie de danser sur le dancefloor !

Yann Cléry est artiste associé du Tamanoir, le projet Yann Solo s’inscrit dans le cadre des coopérations artistiques du RIF.

En Partenariat avec le réseau de médiathèques intercommunale de Roissy Pays de France

Modération : Real Muzul, journaliste musical

Infos pratiques :

Médiathèque Municipale Elsa Triolet

Place Pietrasanta – Villeparisis

Début du concert : 16H00

Gratuit sur réservation

Médiathèque E. Triolet – Villeparisis impasse des chataigniers 77270 Villeparisis Villeparisis 77270 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/4752zaj »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T16:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:30:00+01:00

concert live de poche