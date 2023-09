Semaine bleue – Jeux vidéo intergénérationnels Médiathèque d’Yssingeaux Yssingeaux, 27 septembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Animée par une éthique forte, la Semaine Bleue est l’occasion de promouvoir une image positive du vieillissement et des personnes âgées. Les ateliers créatifs ou récréatifs, les forums débats seront aussi les bienvenus afin de sensibiliser la population..

2023-09-27 10:00:00 fin : 2023-09-30 12:00:00. .

Médiathèque d’Yssingeaux Place de la victoire

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Driven by a strong ethic, Semaine Bleue is an opportunity to promote a positive image of aging and the elderly. Creative and recreational workshops, as well as discussion forums, are also welcome to raise public awareness.

Impulsada por una fuerte ética, la Semaine Bleue es una oportunidad para promover una imagen positiva del envejecimiento y las personas mayores. Los talleres creativos y recreativos, así como los foros de debate, serán también una buena forma de sensibilizar al público.

Die Blaue Woche, die von einer starken Ethik geleitet wird, bietet die Gelegenheit, ein positives Bild des Alterns und der älteren Menschen zu fördern. Kreative oder erholsame Workshops und Diskussionsforen sind ebenfalls willkommen, um das Bewusstsein der Bevölkerung zu schärfen.

Mise à jour le 2023-09-14 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire