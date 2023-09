Fête de la science : conférence santé et sommeil médiathèque Dunières, 6 octobre 2023, Dunières.

Dunières,Haute-Loire

20h Conférence Santé et Sommeil à l’auditorium – entrée libre.

Conférence les bienfaits du sommeil en avançant en âge, animée par Anne Marielle David sophrologue clinicienne.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . .

médiathèque

Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



8pm Health and Sleep Conference in the auditorium – free admission.

Conference on the benefits of sleep as we age, led by Anne Marielle David, clinical sophrologist

20.00 h Conferencia sobre la salud y el sueño en el auditorio – entrada gratuita.

Conferencia sobre los beneficios del sueño a medida que envejecemos, a cargo de Anne Marielle David, sofróloga clínica

20 Uhr Vortrag Gesundheit und Schlaf im Auditorium – freier Eintritt.

Vortrag über die Vorteile des Schlafs im Alter, geleitet von Anne Marielle David, klinische Sophrologin

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon