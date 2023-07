Atelier Jeux des continents Médiathèque Duhamel Mantes-la-Jolie Catégories d’Évènement: Mantes-la-Jolie

Yvelines Atelier Jeux des continents Médiathèque Duhamel Mantes-la-Jolie, 16 septembre 2023, Mantes-la-Jolie. Atelier Jeux des continents 16 et 17 septembre Médiathèque Duhamel Entrée libre Cet atelier sera axé sur des jeux traditionnels permettant de faire découvrir des jeux de société ou en bois des cinq continents et partager la connaissance de ces jeux du monde. Il est à préciser que ces jeux sont des activités ludiques qui ont marqué une époque ou une région ainsi que les générations. Médiathèque Duhamel Square Brieussel-Bourgeois 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France 01 34 78 81 01 http://www.mediatheques.manteslajolie.fr Parmi les ouvrages qu’elle abrite, la médiathèque Duhamel conserve un Fonds patrimonial. Celui-ci est composé d’un fonds local (région mantaise) qui représente près de 1000 documents, dont les plus anciens datent du XVIIIe siècle, mais aussi d’un fonds ancien rare et important, de près de de 4000 ouvrages, qui remontent, pour certains, jusqu’au XVIIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

