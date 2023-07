Exposition de la collection de photos Bertin Médiathèque Duhamel Mantes-la-Jolie Catégories d’Évènement: Mantes-la-Jolie

Yvelines Exposition de la collection de photos Bertin Médiathèque Duhamel Mantes-la-Jolie, 16 septembre 2023, Mantes-la-Jolie. Exposition de la collection de photos Bertin Samedi 16 septembre, 14h00 Médiathèque Duhamel Le service des Archives vous propose de découvrir une sélection de la collection de photos Bertin à travers des visuels. Et de jouer à l’archiviste en essayant d’analyser les photos, retrouver des époques ou des lieux. Médiathèque Duhamel Square Brieussel-Bourgeois 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France 01 34 78 81 01 http://www.mediatheques.manteslajolie.fr Parmi les ouvrages qu’elle abrite, la médiathèque Duhamel conserve un Fonds patrimonial. Celui-ci est composé d’un fonds local (région mantaise) qui représente près de 1000 documents, dont les plus anciens datent du XVIIIe siècle, mais aussi d’un fonds ancien rare et important, de près de de 4000 ouvrages, qui remontent, pour certains, jusqu’au XVIIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

