Fête mondiale du jeu Samedi 27 mai, 14h00 Médiathèque Ducarin, Comines Entrée libre La médiathèque Ducarin vous propose un tour du monde au travers du jeu !

Au programme : Jeux du monde (Inde, Chine, Côte d'Ivoire et bien d'autres !) Voyagez autour du monde grâce aux jeux de société mis à disposition par l'association Wellouëj. Qu'ils soient d'adresse, de stratégie ou de hasard, les jeux sont à l'image des cultures du globe : différents mais riches d'humanité ! Jeux gonflables En Amérique dans le Saloon ou sur le rodéo mécanique, au Japon avec le jeu de sumo, vous ne manquerez pas de vous amuser dans les différents modules proposés. Gratuit Tout public Médiathèque Ducarin 34 Rue de Quesnoy, 59560 Comines

2023-05-27T14:00:00+02:00 – 2023-05-27T17:00:00+02:00

