Deux ateliers d’art plastique sur la nature à Comines dans le cadre des Nuits des bibliothèques. Médiathèque Ducarin 34, rue de Quesnoy 59560 Comines Comines 59560 Nord Hauts-de-France Deux Ateliers d’arts plastiques avec Romuald Delaire : La nature… un vaste programme.

1er atelier : 18h

2ème atelier: 19h Deux ateliers à partir de 6 ans.

Sur inscription.

Places limitées à 10 personnes par atelier.

Réservation au 03.20.12.17.10.

