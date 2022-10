Dégustation de plantes sauvages à Comines Médiathèque Ducarin Comines Catégories d’évènement: Comines

Nord

Dégustation de plantes sauvages à Comines Médiathèque Ducarin, 15 octobre 2022, Comines. Dégustation de plantes sauvages à Comines Samedi 15 octobre, 16h30 Médiathèque Ducarin

Entrée libre

Dégustation de plantes sauvages à Comines dans le cadre des Nuits des bibliothèques. Médiathèque Ducarin 34, rue de Quesnoy 59560 Comines Comines 59560 Nord Hauts-de-France A l’accueil de la médiathèque

– Découvrez, sentez et goûtez les plantes sauvages sur le stand de la Maison de l’eau de Roubaix :

16h30 à 20h30 au rez-de-chaussée de la Médiathèque.

– Dégustation de soupe du terroir : « Du champ à l’assiette

de 18h à 22h au rez-de-chaussée de la Médiathèque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T16:30:00+02:00

2022-10-15T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Comines, Nord Autres Lieu Médiathèque Ducarin Adresse 34, rue de Quesnoy 59560 Comines Ville Comines lieuville Médiathèque Ducarin Comines Departement Nord

Médiathèque Ducarin Comines Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/comines/

Dégustation de plantes sauvages à Comines Médiathèque Ducarin 2022-10-15 was last modified: by Dégustation de plantes sauvages à Comines Médiathèque Ducarin Médiathèque Ducarin 15 octobre 2022 Comines Médiathèque Ducarin Comines

Comines Nord