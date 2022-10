Spectacle musical « Articho et compagnie » à Comines Médiathèque Ducarin Comines Catégories d’évènement: Comines

Spectacle musical à Comines dans le cadre des Nuits des bibliothèques. Médiathèque Ducarin 34, rue de Quesnoy 59560 Comines Comines 59560 Nord Hauts-de-France Samedi 15 octobre 2022 16h30 à 22h.

17h à 19h : Spectacle musical « Articho et compagnie » : Sur des airs populaires, la famille Symphon’hit, chanson potagères » vous propose une déambulation burlesque agrémentée d’escales chantées, courtes et rafraîchissantes. Chansons engagées et engageantes, écolos et rigolotes, chansons d’amour et d’humour, effrénées et endiablées !

De 17h à 19h – 1 représentation en fixe à l’étage puis en déambulation au sein de la médiathèque.

Pour les enfants et leurs parents dès 4 ans. En fruit, en légume, en fleur, en animal… Les enfants sont invités à s’inspirer de la nature pour venir déguisés !

Réservation au 03.20.12.17.10. 16h30 Remise des prix du Quiz de l’été : « Les bibliothèques au cinéma »

