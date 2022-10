Escape game Harry Potter à Comines Médiathèque Ducarin Comines Catégories d’évènement: Comines

Places limitées, sur inscription (avant le 23 septembre)

Escape game Harry Potter à Comines dans le cadre des Nuits des bibliothèques. Médiathèque Ducarin 34, rue de Quesnoy 59560 Comines

ESCAPE GAME : Harry Potter…

Escape game … en bus !, avec Magicbus Formez une équipe de qualité pour un escape game au top niveau. Ne soyez pas en retard, respectez bien les règles, gardez votre calme et ne vous découragez pas trop vite ! Fouillez partout et faites circulez les informations. Sortirez-vous du bus à temps ? 6 séances de 30 min.

6 personnes par séance.

Attention places limitées.

Parking de la médiathèque, 34 rue de Quesnoy 59560 Comines.

Réservation au 03.20.12.17.10.

