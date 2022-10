Jeux en ludothèque à Comines Médiathèque Ducarin Comines Catégories d’évènement: Comines

Nord

Jeux en ludothèque à Comines Samedi 15 octobre, 10h00 Médiathèque Ducarin Jeux en ludothèque à Comines toute la journée du 15 octobre dans le cadre des Nuits des bibliothèques. Médiathèque Ducarin 34, rue de Quesnoy 59560 Comines Comines 59560 Nord Hauts-de-France Toute la soirée Au rez-de-chaussée de la Médiathèque :

Jeux en ludothèque : Jeux nature et de découverte en ludothèque, en continu, de 17h à 22h : Vos neurones seront mis à contribution. Pour les plus petits :

– Le verger surdimensionné.

– Venez tester votre savoir sur le tri sélectif.

Pour les plus grands :

– Jeux de société « Défions la nature »

– Rébus et charade à résoudre

– Testez vos talents de dessinateur de légumes, fruits faune, flore

avec « Le Tireur de ficelle » 2 à 20 personnes !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T10:00:00+02:00

2022-10-15T19:00:00+02:00

