L’heure du Conte / Nuit des Bibliothèques Samedi 12 octobre 2019, 19h30 Médiathèque Ducarin GRATUIT SUR INSCRIPTION

Les enfants âgés de 5 à 7 ans ont rendez-vous à la médiathèque Ducarin sur le thème “Les Voyages”, en ouverture de La Nuit des Bibliothèques qui aura pour thématique à Comines : “La Conquête, le voyage et l’univers de Jules Verne…”.

Les enfants de moins de 11 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Les prix du concours de cartes postales “Un Monde imaginaire” seront remis lors de la Nuit des Bibliothèques. Les cartes postales seront ex- posées à la Médiathèque à partir du 9 octobre et jusqu’au 1er décembre.

Médiathèque Ducarin 34 Rue de Quesnoy, 59560 Comines Comines 59560 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 14 21 51 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ville-comines.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/cominespatrimoine »}]

2019-10-12T19:30:00+02:00 – 2019-10-12T20:15:00+02:00

