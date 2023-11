A vous d’écrire ! Atelier à la bibliothèque médiathèque du Vieux-Lille Lille, 27 janvier 2024, Lille.

A vous d’écrire ! Atelier à la bibliothèque Samedi 27 janvier 2024, 14h00 médiathèque du Vieux-Lille Entrée libre

L’Ouvroir de Littérature Potentielle, plus généralement désignée sous l’acronyme OuLiPo (ou Oulipo) est un mouvement littéraire créé au XXe siècle. Il a pour but de découvrir de nouvelles potentialités du langage et de moderniser l’expression et de susciter la création à travers des jeux et des contraintes d’écriture.

Le groupe Oulipo est célèbre pour ses défis mathématiques imposés à la langue, obligeant à des astuces créatives des plus pertinentes et audacieuses.

Avec l’association Zazie Mode d’Emploi, goûtez aux jeux d’écriture sur la thématique de la musique, pour un moment créatif partagé.

médiathèque du Vieux-Lille 25/27 Place Louise de Béttignies 59 000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 55 75 90 http://bm-lille.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T14:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

BmL-Ville de Lille-SH