Glissez-vous dans la peau d’apprentis ninjas ! Un Ryokan réputé de Kyoto est envahi d’esprits farceurs, les Yokaï. Vous devrez faire preuve d’observation et d’esprit de déduction pour les libérer.

Escape Game « Yokaï au Ryokam »

Glissez-vous dans la peau d'apprentis ninjas ! Un Ryokan réputé de Kyoto est envahi d'esprits farceurs, les Yokaï. Vous devrez faire preuve d'observation et d'esprit de déduction pour les libérer.

Une expérience à vivre en groupe de 6 à 8 personnes, à partir de 12 ans.

médiathèque du Vieux-Lille
25/27 Place Louise de Béttignies
59 000 Lille

2024-01-19T17:00:00+01:00 – 2024-01-19T18:00:00+01:00

Vendredi 19 janvier 2024, 17h00, 18h30

