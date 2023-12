Nuits de la lecture 2024 médiathèque du Vieux-Lille Lille, 19 janvier 2024 16:00, Lille.

Nuits de la lecture 2024 Vendredi 19 janvier 2024, 17h00 médiathèque du Vieux-Lille Entrée libre

Atelier créatif « dessine ton personnage manga », à partir de 8 ans.

Comptines et livres d’images autur de l’Asie et du Japon pour plonger dans de merveilleuses histoires, à partir de 4 ans.

Accès libre et conseils autour de la collection de mangas de la médiathèque, à partir de 6 ans.

médiathèque du Vieux-Lille 25/27 Place Louise de Béttignies 59 000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 55 75 90 http://bm-lille.fr

2024-01-19T17:00:00+01:00 – 2024-01-19T19:30:00+01:00

