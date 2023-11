Brèves de lecteurs médiathèque du Vieux-Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Brèves de lecteurs médiathèque du Vieux-Lille Lille, 13 janvier 2024, Lille. Brèves de lecteurs Samedi 13 janvier 2024, 15h00 médiathèque du Vieux-Lille Entrée libre Vous passez un temps fou à choisir des livres en librairie ? Romans, essais, bandes-dessinées s’empilent dans votre salon ? Vous êtes de potentiels candidats pour rejoindre les brèves ! Une belle occasion d’échanger ses coups de cœur et de découvrir nouveaux trésors de littérature. médiathèque du Vieux-Lille 25/27 Place Louise de Béttignies 59 000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 55 75 90 http://bm-lille.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T15:00:00+01:00 – 2024-01-13T17:00:00+01:00

