Nord Les ateliers d’arts plastiques pour les adultes, à la médiathèque du Vieux-Lille médiathèque du Vieux-Lille Lille, 10 janvier 2024, Lille. Les ateliers d’arts plastiques pour les adultes, à la médiathèque du Vieux-Lille 10 janvier – 14 février 2024, les mercredis médiathèque du Vieux-Lille Sur réservation Venez profiter de ce temps joyeux et partagé à la médiathèque du Vieux-Lille.

Différentes techniques (de l’aquarelle, du pastel, de la gouache, des crayons, du fusain) et de nombreuses thématiques sont abordées. Ces ateliers sont ouverts à tous les niveaux. médiathèque du Vieux-Lille 25/27 Place Louise de Béttignies 59 000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 55 75 90 http://bm-lille.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 55 75 90 »}, {« type »: « email », « value »: « bibvieuxlille@mairie-lille.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T15:00:00+01:00 – 2024-01-10T17:00:00+01:00

2024-01-10T15:00:00+01:00 – 2024-01-10T17:00:00+01:00

2024-02-14T15:00:00+01:00 – 2024-02-14T17:00:00+01:00

