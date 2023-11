A vous de jouer, à la bibliothèque ! médiathèque du Vieux-Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord A vous de jouer, à la bibliothèque ! médiathèque du Vieux-Lille Lille, 10 janvier 2024, Lille. A vous de jouer, à la bibliothèque ! Mercredi 10 janvier 2024, 14h00 médiathèque du Vieux-Lille Entrée libre Après-midi de jeux selectionnés par vos bibliothécaires et par l’association lilloise « Pause-Café solidaire ». Tentez l’expérience de jeux d’ambiance, jeux de mémoire, jeux de plateau, jeux de dés ou bien de connaissances… Il est temps de passer aux choses sérieuses ! médiathèque du Vieux-Lille 25/27 Place Louise de Béttignies 59 000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 55 75 90 http://bm-lille.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T14:00:00+01:00 – 2024-01-10T17:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Lille, Nord

