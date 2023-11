Ta carte de vœux, unique et poétique ! médiathèque du Vieux-Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Ta carte de vœux, unique et poétique ! médiathèque du Vieux-Lille Lille, 13 décembre 2023, Lille. Ta carte de vœux, unique et poétique ! Mercredi 13 décembre, 10h00 médiathèque du Vieux-Lille Gratuit. Entrée libre Venez préparer Noël à la bibliothèque municipale de Lille !

Les enfants, avec l’aide d’un parent, apprendront à réaliser une carte voeux personnalisée et littéraire.

Une belle manière de souhaiter de joyeuses fêtes !

Atelier parents-enfants à partir de 6 ans. médiathèque du Vieux-Lille 25 place Louise de Bettignies Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T10:00:00+01:00 – 2023-12-13T13:00:00+01:00

2023-12-13T10:00:00+01:00 – 2023-12-13T13:00:00+01:00 Ville de Lille – BmL Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu médiathèque du Vieux-Lille Adresse 25 place Louise de Bettignies Ville Lille Departement Nord Age min 6 Age max 99 Lieu Ville médiathèque du Vieux-Lille Lille latitude longitude 50.640873;3.064564

médiathèque du Vieux-Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/