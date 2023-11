Fresque des Frontières Planétaires à Lille Médiathèque du Vieux Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Fresque des Frontières Planétaires à Lille Médiathèque du Vieux Lille Lille, 6 décembre 2023, Lille. Fresque des Frontières Planétaires à Lille Mercredi 6 décembre, 10h00 Médiathèque du Vieux Lille Climat, biodiversité, cycle de l’eau, acidification des océans… Les enjeux environnementaux sont nombreux et il y a de quoi s’y perdre.

Cet atelier de 3h vous fait découvrir les 9 frontières planétaires, cartographier et relier les grands enjeux environnementaux pour considérer la question écologique dans son ensemble. Médiathèque du Vieux Lille 25/27 place Louise de Bettignies, 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://1erdegre.glide.page/dl/3b1bc8/s/df85fa/r/rouIPc0BSDuqVQtjUdldZA »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Lille, Nord

Autres

Lieu
Médiathèque du Vieux Lille

Adresse
25/27 place Louise de Bettignies, 59000 Lille

Ville
Lille

Departement
Nord

