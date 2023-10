Initiation à la broderie créative à la médiathèque de Moulins ! médiathèque du Vieux-Lille Lille, 15 novembre 2023, Lille.

Initiation à la broderie créative à la médiathèque de Moulins ! Mercredi 15 novembre, 14h30 médiathèque du Vieux-Lille Sur inscription

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, l’association Zero Waste Lille en partenariat avec la Ville de Lille et la MEL, propose des ateliers inspirants ! La broderie créative est une méthode qui s’appuie sur la sobriété des choix de points et de couleurs. Idéal pour débuter. Choix d’un motif qui permettra d’explorer 3 points de broderie.

médiathèque du Vieux-Lille 25/27 Place Louise de Béttignies 59 000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 55 75 90 http://bm-lille.fr

2023-11-15T14:30:00+01:00 – 2023-11-15T16:30:00+01:00

