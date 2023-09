Les ateliers numériques médiathèque du Vieux-Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Les ateliers numériques médiathèque du Vieux-Lille Lille, 7 octobre 2023, Lille. Les ateliers numériques Samedi 7 octobre, 15h00 médiathèque du Vieux-Lille Sur inscription, gratuit Créer son cloud: Pas à pas, nous vous montrons comment profiter des avantages du cloud tout en mettant en place des mesures de sécurité et de confidentialité pour garantir la protection de vos documents en ligne.

D’autres ateliers sont proposés dans toutes les médiathèques lilloises ! médiathèque du Vieux-Lille 25/27 Place Louise de Béttignies 59 000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 55 75 90 http://bm-lille.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 16 23 48 91 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T15:00:00+02:00 – 2023-10-07T16:30:00+02:00

2023-10-07T15:00:00+02:00 – 2023-10-07T16:30:00+02:00 Ville de Lille Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu médiathèque du Vieux-Lille Adresse 25/27 Place Louise de Béttignies 59 000 Lille Ville Lille Departement Nord Age min 8 Age max 99 Lieu Ville médiathèque du Vieux-Lille Lille latitude longitude 50.640948;3.064544

médiathèque du Vieux-Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/