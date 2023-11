Café Blabla Médiathèque du Val de Blaise Wassy Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Wassy Café Blabla Médiathèque du Val de Blaise Wassy, 6 janvier 2024, Wassy. Café Blabla Samedi 6 janvier 2024, 10h00 Médiathèque du Val de Blaise entrée libre Un samedi par mois, le café blabla se retrouve pour échanger autour de leur lecture. Ambiace conviviale et chaleureuse garantie autour d’une tasse de thé ou de café ! Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-06T10:00:00+01:00 – 2024-01-06T12:00:00+01:00

2024-01-06T10:00:00+01:00 – 2024-01-06T12:00:00+01:00 lecture café Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, Wassy Autres Lieu Médiathèque du Val de Blaise Adresse Place Marie Stuart, 52130 Wassy Ville Wassy Departement Haute-Marne Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque du Val de Blaise Wassy latitude longitude 48.497914;4.949142

Médiathèque du Val de Blaise Wassy Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wassy/