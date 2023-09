Le Concert Du Mois Médiathèque du Val de Blaise Wassy Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Wassy Le Concert Du Mois Médiathèque du Val de Blaise Wassy, 24 novembre 2023, Wassy. Le Concert Du Mois Vendredi 24 novembre, 20h30 Médiathèque du Val de Blaise gratuit, sur inscription Qui a dit qu’il n’y avait pas de rock en Haute-Marne ?!

Les Chaussettes sales se définissent ainsi : « un groupe qui en a sous le pied » est-ce qu’on a vraiment besoin d’en dire plus ? ambiance rock’n’roll garantie ! Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Haute-Marne, Wassy
Lieu Médiathèque du Val de Blaise
Adresse Place Marie Stuart, 52130 Wassy
Ville Wassy

