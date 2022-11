Le Concert du mois (jazz acoustique) Médiathèque du Val de Blaise Wassy Catégories d’évènement: Haute-Marne

Le Concert du mois (jazz acoustique) Médiathèque du Val de Blaise, 24 février 2023, Wassy. Le Concert du mois (jazz acoustique) Vendredi 24 février 2023, 20h30 Médiathèque du Val de Blaise

entrée libre

Place Marie Stuart, 52130 Wassy

03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ Pour Le Concert du mois, Salga la luna vient nous chuchoter des chansons sans parole… Rencontre d’un saxophoniste virtuose et d’un guitariste fou !

Nous on a hâte !

