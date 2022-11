Autour du fil Médiathèque du Val de Blaise Wassy Catégories d’évènement: Haute-Marne

Autour du fil Médiathèque du Val de Blaise, 2 février 2023, Wassy. Autour du fil Jeudi 2 février 2023, 14h00 Médiathèque du Val de Blaise

entrée libre

Crochet Tunisien Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est

03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ Si tu aimes le tricot, la couture, la broderie, le crochet… Si tu souhaites découvrir les travaux d’aiguilles seul(e) ou en famille, rejoins le groupe pour de folles après-midi couture !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T14:00:00+01:00

2023-02-02T16:00:00+01:00

