Escape Game : « La légende de Saint-Julien » Médiathèque du Tréport Le Tréport, 28 octobre 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Venez résoudre des énigmes en famille ou entre amis autour de La Légende de Saint-Julien l’Hospitalier de Flaubert.

À partir de 10 ans..

Médiathèque du Tréport Place de l’Église

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Come and solve riddles with family and friends around Flaubert?s La Légende de Saint-Julien l?Hospitalier.

Ages 10 and up.

Ven a resolver enigmas con tu familia o amigos basados en La Légende de Saint-Julien l’Hospitalier de Flaubert.

A partir de 10 años.

Lösen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden Rätsel rund um Flauberts « Legende von Saint-Julien l’Hospitalier ».

Ab 10 Jahren.

