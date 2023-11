Jeux de rôle en famille ou entre amis (spécial joueurs débutants) Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Jeux de rôle en famille ou entre amis (spécial joueurs débutants) Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 1 juin 2024, Villeurbanne. Jeux de rôle en famille ou entre amis (spécial joueurs débutants) Dimanche 2 juin 2024, 00h00 Médiathèque du Tonkin Sur inscription en cliquant ici. Ouverture des inscriptions 15 jours avant la rencontre. Plongez dans mille mondes imaginaires ! Le temps d’un après-midi, laissez-vous embarquer dans l’univers imaginaire de nos maîtres de jeu… Vivez pleinement votre personnage, usez et abusez de vos pouvoirs fantastiques, collaborez, déjouez les dés afin d’éviter fourbes complots et embuscades ! Quelques dés, du papier, des crayons, de l’imagination et de la bonne humeur seront vos meilleures armes ! À partir de 8 ans accompagnés et pour les plus grands Séance spécial joueurs débutants Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/jeux-de-role-en-famille-ou-entre-amis-special-joueurs-debutants/ »}] [{« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/inscription-jdr-decembre-16-12-2023-mtk/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

