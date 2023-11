À livr’ouvert Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

À livr'ouvert Samedi 1 juin 2024, 21h30 Médiathèque du Tonkin Villeurbanne

L'équipe de la médiathèque est heureuse de vous accueillir pour vous présenter ses derniers coups de ♥ en littérature. Découvrez des histoires de familles complexes, parfois cruelles, des personnages touchants ou déjantés, des univers burlesques et d'autres qui ne vous laisseront pas indemnes, des textes forts et étourdissants qui, promis, vous feront voyager.

Les romans coups de coeur, ce sont des livres lus et particulièrement appréciés par l'un des bibliothécaires. En médiathèque, ces documents sont reconnaissables par le logo À livr'ouvert. En ligne, ils sont sélectionnés et font généralement l'objet d'un commentaire visible.

Médiathèque du Tonkin
2 bis promenade du Lys-Orangé
Villeurbanne 69100

