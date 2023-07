La Troupe du Tonkin! Une aventure théâtrale Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne La Troupe du Tonkin! Une aventure théâtrale Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 4 mai 2024, Villeurbanne. La Troupe du Tonkin! Une aventure théâtrale Samedi 4 mai 2024, 10h00 Médiathèque du Tonkin La Troupe du Tonkin! encadrée par des comédien.n.es de la compagnie Ariadne s’est réunit pendant l’année à la Médiathèque du Tonkin et à l’Espace Tonkin pour : s’initier à la pratique artistique (jeux et impros théâtre, danse, écriture)

créer et jouer des spectacles. Leur création sera partagée lors d’une restitution à la médiathèque du Tonkin. + d’infos : eac@cie-ariadne.org // 06 87 56 90 13 // Insta : latroupedutonkin Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/la-troupe-du-tonkin-une-aventure-theatrale-3/ »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/troupedutonkin/ »}, {« link »: « https://www.cie-ariadne.fr/ »}, {« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/2016/05/mediatheque-du-tonkin/ »}, {« link »: « https://www.leolagrange-villeurbanne.com/le-tonkin-centre-culturel-lieu-de-ressources/ »}, {« link »: « mailto:eac@cie-ariadne.org »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@latroupedutonkin) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/307920073_137845968975053_910151637152966322_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=f7a1MOCaZZIAX_AxgC0&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfDDm0tw-ZICNpDSmzrfYZz3wihiid33FvjWdGXFAgqmLA&oe=64DF25B9 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/latroupedutonkin/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/latroupedutonkin/?hl=fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-04T10:00:00+02:00 – 2024-05-04T17:00:00+02:00

2024-05-04T10:00:00+02:00 – 2024-05-04T17:00:00+02:00 Arts et Littérature Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Médiathèque du Tonkin Adresse 2 bis promenade du Lys-Orangé Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Médiathèque du Tonkin Villeurbanne

Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/