Villeurbanne Mercredis jeux vidéo au Tonkin Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 28 mars 2024, Villeurbanne. Mercredis jeux vidéo au Tonkin Jeudi 28 mars 2024, 02h00 Médiathèque du Tonkin Sur inscription 15 jours avant la séance en cliquant ici par téléphone au 04 78 89 78 90. Venez découvrir l’univers des jeux vidéo à la médiathèque ! Amélie et Valentin proposent à tous les jeunes des jeux multi-joueurs sur console. Une gamme variée de jeux sélectionnée pour offrir un choix adapté à vos intérêts et à votre âge. Jeux vidéo en réalité virtuelle : dessiner en 3D avec CoolPaintrVR, tirer au ralenti dans Superhot VR ou incarner un Jedi musicien avec Beat Saber, seul, en famille ou entre amis… entrez dans la gaming zone du Tonkin ! À partir de 8 ans. À partir de 15 h, créneau de 30 minutes. Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/mercredis-jeux-video-au-tonkin-2/ »}] [{« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/inscription-mercredi-jeux-video/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-28T02:00:00+01:00 – 2024-03-28T04:00:00+01:00

