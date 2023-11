Atelier grainothèque, temps 2 : le repiquage Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 10 mars 2024, Villeurbanne.

Atelier grainothèque, temps 2 : le repiquage Dimanche 10 mars 2024, 02h00 Médiathèque du Tonkin

Sur inscription en cliquant ici. Ouverture des inscriptions 15 jours avant la date de l’événement.

Atelier ludique, pédagogique et adapté aux plus jeunes autour de la nature et du monde végétal. Tout en mêlant éveil des sens, partage de connaissances et créativité avec Barbara.

L’atelier repiquage et plantation fait suite à l’atelier semis. Lorsque les plantules présentent 2 vraies feuilles, il est temps de les repiquer dans des plateaux dont les cellules sont plus grandes. Un atelier de suivi pédagogique nécessaire pour réussir ses semis !

Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/atelier-grainotheque-temps-2-le-repiquage/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-10T02:00:00+01:00 – 2024-03-10T04:00:00+01:00

2024-03-10T02:00:00+01:00 – 2024-03-10T04:00:00+01:00

Jeune public ados +10 ans