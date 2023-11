Jeux en VR (réalité virtuelle) Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Jeux en VR (réalité virtuelle) Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 24 février 2024, Villeurbanne. Jeux en VR (réalité virtuelle) Samedi 24 février 2024, 08h00 Médiathèque du Tonkin Sur inscription sur place ou par téléphone au 04 78 89 78 90. Pour optimiser l’expérience des gamers, la technologie de la réalité virtuelle (ou VR) s’applique aujourd’hui aux jeux vidéo. Permettant de s’immerger entièrement dans un monde virtuel où vous serez le personnage principal, le concept VR garantit de réelles sensations que vous ne pourrez connaître avec les simples vibrations d’une manette. Si vous êtes tenté par l’expérience, la médiathèque du Tonkin vous propose sur une journée exceptionnelle de tester les jeux vidéo en VR. de 10h à 13h et 14h à 17h30 durée : 30 min Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/jeux-en-vr-realite-virtuelle/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-24T08:00:00+01:00 – 2024-02-24T16:00:00+01:00

2024-02-24T08:00:00+01:00 – 2024-02-24T16:00:00+01:00 Cultures numériques Jeune public Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Médiathèque du Tonkin Adresse 2 bis promenade du Lys-Orangé Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Age min 12 Lieu Ville Médiathèque du Tonkin Villeurbanne latitude longitude 45.776149;4.863567

Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/