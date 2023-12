Rendez-vous contes Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Rendez-vous contes Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 10 février 2024 13:30, Villeurbanne. Rendez-vous contes Samedi 10 février 2024, 14h30 Médiathèque du Tonkin Sur inscription en cliquant ici ou par téléphone au 04 78 89 78 90. Ouverture des inscriptions 15 jours avant la séance Avec Ernest Afriyé. Des histoires à écouter pour voyager, imaginer et découvrir de nouvelles aventures. Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/rendez-vous-contes-7/ »}] [{« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/rendez-vous-contes-special-fete-du-conte-a-liloz/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Jeune public 3-5 ans

