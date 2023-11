Cafétrico »thé » Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Cafétrico »thé » Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 3 février 2024, Villeurbanne. Cafétrico »thé » Samedi 3 février 2024, 04h00 Médiathèque du Tonkin Sur inscription en cliquant ici. Ouverture des inscriptions 15 jour avant la date de l’événement. Carrés, écharpes, pompons pour les débutants, gants, bonnets, chaussettes, guirlandes pour les initié(e)s : tout peut être intéressant ! Rejoignez la tribu des tricoteuses dans leur projet de tricoter des carrés, des pulls, des pompons à profusion… Dans une ambiance décontractée, nous offrons les boissons chaudes, conseils et sourires et vous amenez les gâteaux, les friandises sans oublier vos aiguilles. Ce sont des cours mais aussi des moments d’échanges, de découvertes et de fou rire. Ils sont ouverts à tous, débutants ou non, petits ou grands… À partir de 8 ans, de préférence accompagnés. Alors, attrapez vos aiguilles, comptez vos mailles… Et tricot-thé ! Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/cafetricothe-2/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T04:00:00+01:00 – 2024-02-03T06:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne
Age min 8

