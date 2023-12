« Tonkin-Alger » Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

« Tonkin-Alger » Mercredi 24 janvier 2024, 16h00 Médiathèque du Tonkin Villeurbanne

Début : 2024-01-24T16:00:00+01:00 – 2024-01-24T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-24T16:00:00+01:00 – 2024-01-24T19:00:00+01:00 Vous avez eu toujours envie d’écrire ? Dans le cadre de leur nouveau projet porté par la directrice autrice Nadège Prugnard et en partenariat avec la Médiathèque du Tonkin, les Ateliers Frappaz proposent un atelier d’écriture. Ce premier rendez-vous sera animé par le poète et auteur dramatique français de renom : Eugène Durif qui, parmi plusieurs œuvres, a écrit la pièce de théâtre Tonkin-Alger. Lors de cet atelier, les participant.e.s auront l’opportunité de travailler avec l’auteur sur la libération de la parole. Que vous soyez adolescent ou adulte, totalement novices ou plus confirmés, tentez l’expérience unique d’écriture avec un auteur professionnel ! *Pour tout renseignements et inscriptions merci de contacter Les Ateliers Frappaz au 04 72 68 90 16 ou la Médiathèque du Tonkin au 04 78 89 78 90

Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100

