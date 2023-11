Téklash, duo frappé-chanté [Nuit de la lecture] Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 21 janvier 2024, Villeurbanne.

Téklash, duo frappé-chanté [Nuit de la lecture] Dimanche 21 janvier 2024, 03h00 Médiathèque du Tonkin

Sur inscription en cliquant ici. Ouverture des inscriptions 15 jours avant la date de l’événement.

Concert participatif de percussions corporelles pour tout public

Une heure de chants où vous serez tour à tour spectateur et acteur, par la voix et les percussions corporelles. Téklash provoque la surprise avec des arrangements originaux de chants du monde. Les deux artistes se sont lancé le défi d’être à la fois chanteurs et percussionnistes : les harmonies vocales se mêlent aux percussions corporelles pour offrir des versions souvent inattendues et réjouissantes des chansons proposées.

Durée : 45 min

Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100

