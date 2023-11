Performances dansées [Nuit de la lecture] Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 20 janvier 2024, Villeurbanne.

*Performances dansées par la compagnie De Fakto dans le cadre des Nuits de la lecture.

Née à Lyon en 2002 à l’initiative d’Aurélien Kairo, la compagnie De Fakto a plus de quinze créations à son actif. Elles sont toutes issues de la culture hip hop et des arts du mime et du geste. La compagnie a souhaité s’inscrire pleinement dans ces Nuits de la lecture en proposant une création sur mesure dans les bibliothèques. Répondant au thème national de cette année, le corps, les danseurs évolueront sur un texte lu en direct par un bibliothécaire.

Durée : 20 min

Entrée libre.

Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/atelier-philo-nuit-de-la-lecture-copy/ »}] [{« link »: « https://www.ciedefakto.com/ »}, {« link »: « https://www.nuitsdelalecture.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T05:00:00+01:00 – 2024-01-20T05:20:00+01:00

Arts et Littérature Jeune public