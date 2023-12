Corps Accords [Nuits de la lecture] Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Corps Accords [Nuits de la lecture] Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 19 janvier 2024 15:00, Villeurbanne. Corps Accords [Nuits de la lecture] Vendredi 19 janvier 2024, 16h00 Médiathèque du Tonkin « À travers une lecture ponctuée de respirations et de silences, les corps réagissent petit à petit au sens. Mais faut-il encore qu’ils y trouvent tous le même ? Quel sens, quelle danse, quelle interprétation donner à ce que nous entendons ? Écoutons-nous vraiment ? Alors tendons l’oreille, laissons-nous porter par la haute voix et donnons corps à l’oeuvre littéraire qui nous transporte vers un ailleurs. » – Karla Pollux Les danseurs de la Cie De Fakto vous donnent rendez-vous pour découvrir une création inédite, le tout relevé d’une touche hip-hop, dans les trois médiathèques de Villeurbanne. Une création Nuits de la lecture 2024 – Métropole de Lyon Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/corps-accords-nuits-de-la-lecture-3/ »}] [{« link »: « https://www.ciedefakto.com/ »}, {« link »: « https://www.grandlyon.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

