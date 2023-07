Cartes de désaveux de Sandrine Deloffre Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 16 décembre 2023, Villeurbanne.

Cartes de désaveux de Sandrine Deloffre Samedi 16 décembre, 10h00 Médiathèque du Tonkin

Sur inscription en cliquant ici. Ouverture des inscriptions 15 jours avant la date de l’événement.

Atelier graphique autour des «Cartes de Désavoeux» spécial fêtes de fin d’année. Ce sont des cartes que vous avez toujours voulu envoyer, celles de voeux désagréables qui trainent dans le côté obscur de votre âme. Cet atelier est organisé et animé par Sandrine Deloffre, autrice et illustratrice française à l’humour absurde et experte dans l’art du détournement.

A destination d’un public de 12 ans et +.

Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/cartes-de-desaveux-de-sandrine-deloffre/ »}] [{« link »: « https://www.dargaud.com/auteurs/deloffre-sandrine »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T12:00:00+01:00

Arts et Littérature