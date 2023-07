Approfondir ses connaissances informatiques Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Approfondir ses connaissances informatiques Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 14 décembre 2023, Villeurbanne. Approfondir ses connaissances informatiques Jeudi 14 décembre, 10h00 Médiathèque du Tonkin Sur inscription par téléphone au 04 78 89 78 90 ou à la médiathèque du Tonkin aux horaires d’ouverture. Formation pour approfondir quelques données informatiques comme imprimer recto-verso, transformer un fichier, régler la luminosité de son écran, apprendre quelques raccourcis clavier, activer le mode lecture sur votre navigateur… Bref, une formation pour apprendre pleins de petits « trucs » qui feront de vous quelqu’un de plus à l’aise avec l’informatique. Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/approfondir-ses-connaissances-informatiques/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T10:00:00+01:00 – 2023-12-14T11:30:00+01:00

