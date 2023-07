Les bases de la navigation sur internet Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Les bases de la navigation sur internet Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 30 novembre 2023, Villeurbanne. Les bases de la navigation sur internet Jeudi 30 novembre, 10h00 Médiathèque du Tonkin Sur inscription par téléphone au 04 78 89 78 90 ou à la médiathèque du Tonkin aux horaires d’ouverture. Formation pour reprendre ensemble les bases de la navigation pour surfer en toute sécurité sur internet, les bonnes astuces pour protéger sa vie privée, chercher et vérifier les informations et limiter les publicités ! Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/les-bases-de-la-navigation-sur-internet/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T10:00:00+01:00 – 2023-11-30T11:30:00+01:00

